Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy bebeklerinin cinsiyetini öğrendi! Gözyaşlarını tutamadılar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti geçtiğimiz günlerde mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

Öner, "Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren evliliğimiz var ve bugüne kadar bu evliliği sevgi ve saygı çerçevesi içinde sürdürmeye çabaladık. Bugün size bir açıklama yapma gereği hissettik. Hakkımızda yalan haber çıkarsa bize inanın istedik." ifadelerini kullanmıştı.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Çift, sevindiren gelişmeden günler sonra dünyaya gelecek bebeklerinin cinsiyetini sade bir kutlama yaparak öğrendi. Mutluluktan ağlayarak birbirine sarılan ikilinin kız bebeklerinin olacağı öğrenildi.

Güzel haber sonrası çiftin takipçilerinden çok sayıda tebrikler mesajı geldi.