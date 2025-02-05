Beklenmedik final kararı! Star TV o dizinin fişini çekti! Yerine başka dizi geliyor...

Yeni sezonla birlikte birçok yeni dizide seyirciyle buluştu. Bazı projeler hikayesiyle reytinglerde iyi sonuçlar elde ederken bazıları da beklediği ilgiyi bulamadı. Dizilerin çoğu peşpeşe final yaptı.

İDDİALI BAŞLAYAN DİZİ FİNAL YAPIYOR!

İstanbul'da geçen imkansız aşkı konu alan dizinin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Sen Ağlama İstanbul, reytinglerde başarılı olamadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 8. bölümde final yapacak. Diziden açılan boşluğa ise Kral Kaybederse isimli dizinin geleceği iddia edildi.