Belden aşağısı olay oldu! Hailey Bieber üstünü çıkarınca kimse inanamadı

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, Paris Moda Haftası'na damga vurdu. İç çamaşırını çağrıştıran kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturan Hailey Bieber'ın belden aşağısı olay oldu. Ünlü model iddialı tercihiyle bakana bir baktırdı.

Öznur Yaslı İkier

Justin Bieber ile çalkantılı olduğu düşünülen evliliği sebebiyle adından sıkça söz ettiren, anneliğinin birinci yılını tamamlamasının ardından da modelliğe cesur bir dönüş yapan Hailey Bieber, bu kez Paris Moda Haftası'na damga vurdu.

Son dönemin en popüler modellerinden biri olan Hailey Bieber, Paris Moda Haftası'nda tercih ettiği kıyafetiyle bakana bir daha baktırdı.

Hailey Bieber, seyirci olarak katıldığı defilede tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü model, turuncu tonlarında ceketinin altına, beyaz dantel detaylı sarı renkli saten bir tulum giydi. Kombinini kahverengi çorap, çizme ve güneş gözlüğüyle tamamladı.

Hailey Bieber, ceketini çıkararak sadece tulumla verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı. Ünlü modelin cesur stiline övgü dolu mesajlar yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Bieber'ın iç çamaşırını çağrıştıran kıyafetini beğenmedi.

