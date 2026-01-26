Bella Hadid'in tatil pozlarına bir bakan bir daha baktı!

Ryan Murphy imzalı “The Beauty” dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerinde de son günlerde adından söz ettiren model Bella Hadid, Instagram’da paylaştığı cesur karelerle bir kez daha magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

29 yaşındaki Hadid, verdiği pozlarda iddialı tarzını gözler önüne serdi.

Yeni fotoğraf serisinde Bella Hadid, arkadaşlarıyla birlikte bir yatta düzenlenen akşam yemeğinde objektif karşısına geçti. Sırt dekoltesiyle öne çıkan siyah elbisesini; siyah bir maskeli balo maskesi, gümüş takılar ve parlak siyah manikürle tamamladı. Ünlü modelin sarı saçları ise doğal dalgalar halinde şekillendirilirken üst kısmı tokayla geriye tutturuldu.

Hadid’in paylaştığı fotoğraf albümünde; iskambil kartlarıyla süslenmiş masa, gümüş tabaklar ve martini kadehleri gibi parti detayları da dikkat çekti. Ancak en dikkat çeken detay ise kalça dekoltesiydi.

İlginç bir dekolte seçimi yapan Bella Hadid'e "Bu nasıl dekolte?" yorumları yapılırken iç çamaşırının görünmesine de eleştiriler vardı.