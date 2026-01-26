MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bella Hadid'in tatil pozlarına bir bakan bir daha baktı!

Yat partisinde poz veren Bella Hadid, cesur Instagram paylaşımları ve tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı. Model ve oyuncu Hadid'in kalça dekoltesi ise tüm pozların önüne geçti.

Bella Hadid'in tatil pozlarına bir bakan bir daha baktı!

Ryan Murphy imzalı “The Beauty” dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerinde de son günlerde adından söz ettiren model Bella Hadid, Instagram’da paylaştığı cesur karelerle bir kez daha magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

29 yaşındaki Hadid, verdiği pozlarda iddialı tarzını gözler önüne serdi.

Bella Hadid in tatil pozlarına bir bakan bir daha baktı! 1

Yeni fotoğraf serisinde Bella Hadid, arkadaşlarıyla birlikte bir yatta düzenlenen akşam yemeğinde objektif karşısına geçti. Sırt dekoltesiyle öne çıkan siyah elbisesini; siyah bir maskeli balo maskesi, gümüş takılar ve parlak siyah manikürle tamamladı. Ünlü modelin sarı saçları ise doğal dalgalar halinde şekillendirilirken üst kısmı tokayla geriye tutturuldu.

Bella Hadid in tatil pozlarına bir bakan bir daha baktı! 2

Hadid’in paylaştığı fotoğraf albümünde; iskambil kartlarıyla süslenmiş masa, gümüş tabaklar ve martini kadehleri gibi parti detayları da dikkat çekti. Ancak en dikkat çeken detay ise kalça dekoltesiydi.

İlginç bir dekolte seçimi yapan Bella Hadid'e "Bu nasıl dekolte?" yorumları yapılırken iç çamaşırının görünmesine de eleştiriler vardı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingler mutlu etmedi! O dizide flaş ayrılıklar...Reytingler mutlu etmedi! O dizide flaş ayrılıklar...
Sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! Herkesin aklına aynı şey geldiSevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! Herkesin aklına aynı şey geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.