Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor! Doktorundan açıklama geldi

83 yaşındaki usta oyuncu Zafer Ergin sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz günlerde Ergin'in pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Ancak oyuncunun enfeksiyon değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Dün taburcu olması beklenen Zafer Ergin'in, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Usta oyuncunun doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ, Habertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Enfeksiyon değerleri biraz yüksek çıktı. Yoğun çalışma programı nedeniyle vücudu biraz susuz kalmış. Enfeksiyonun tekrarlamaması için bir gün daha hastanede kalmasını istedim. Şu an durumu gayet iyi, yarın taburcu olacak.''