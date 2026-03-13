Tarkan konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim harekete geçti

Megastar Tarkan, geçtiğimiz ay 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Biletleri dakikalar içinde tükenen 10 konserlik seri, 4 Şubat gecesi yapılan finalle sona erdi.

Şarkıları, sahnedeki yüksek enerjisi ve zaman zaman sürpriz konuklarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan’ın İstanbul konserleri uzun süre gündemdeki yerini korudu.

KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Konser maratonuna devam eden Tarkan'ın yeni rotası Abu Dhabi'ydi.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8’deki “Gel Konuşalım” programında aktardığına göre, Tarkan ve ekibi, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Abu Dhabi'de 16 ve 17 Nisan’da yapılması planlanan konserleri iptal etme kararı aldı.

Ancak organizasyonların iptalleri, bölgeyi güvensiz göstereceğinden Dubai yerel yönetimi konserlerin olması için görüşmelerini sürdüyor.