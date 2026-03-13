MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tarkan konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim harekete geçti

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Tarkan'ın konserleri uzun süre ses getirdi. Sevenlerine 10 gün boyunca keyifli gece yaşatan Tarkan konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Ancak ünlü ismin Abu Dhabi'deki 2 konserini iptal etme kararı aldığı öğrenildi.

Tarkan konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim harekete geçti
Öznur Yaslı İkier

Megastar Tarkan, geçtiğimiz ay 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Biletleri dakikalar içinde tükenen 10 konserlik seri, 4 Şubat gecesi yapılan finalle sona erdi.

Şarkıları, sahnedeki yüksek enerjisi ve zaman zaman sürpriz konuklarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan’ın İstanbul konserleri uzun süre gündemdeki yerini korudu.

Tarkan konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim harekete geçti 1

KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Konser maratonuna devam eden Tarkan'ın yeni rotası Abu Dhabi'ydi.
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8’deki “Gel Konuşalım” programında aktardığına göre, Tarkan ve ekibi, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Abu Dhabi'de 16 ve 17 Nisan’da yapılması planlanan konserleri iptal etme kararı aldı.

Tarkan konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim harekete geçti 2

Ancak organizasyonların iptalleri, bölgeyi güvensiz göstereceğinden Dubai yerel yönetimi konserlerin olması için görüşmelerini sürdüyor.

Tarkan konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim harekete geçti 3

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taburcu olamadı! Tedavisi sürüyorTaburcu olamadı! Tedavisi sürüyor
İşte Benim Stilim yarışmacısı evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çektiİşte Benim Stilim yarışmacısı evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tarkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.