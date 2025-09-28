Bella Hadid Lyme hastalığı ile mücadele ediyor! Ayaklanıp oraya gitti

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Lyme hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyordu. 2013 yılında ilk kez bu hastalıkla mücadele ettiğini açıklayan Bella Hadid, yıllardır Lyme ile savaşıyor.

Model son olarak yaşadığı acı dolu günlerden kareleri paylaştı. Daha sonra Bella'nın annesi Yolanda'dan da bir paylaşım geldi. Kızının hastalıkla mücadele ettiği anı paylaşan Yolanda, "2013'teki teşhisinden bu yana yaşadığın karanlık, acı ve bilinmez cehennem için yeterince büyük kelimeler yok.Bu hastalık diz çöktürdü ama hep ayağa kalktık Hep birlikte daha güzel günler için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Bella Hadid paylaştığı fotoğraflarda oksijen tankı ve serum ile tedavi sürecini gösterdi. Bu anlardan bir süre sonra model sağlık durumuna dair güncelleme yaptı.

Hadid, Instagram hikayesinde koşu bandında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta endişe uyandıracak kadar ince bacaklarıyla yürüyen Bella, altına “Uzun zamandır spor salonunda ilk gün! Sadece yürüyüş ama olsun! Dayanıklılığımı geri kazanıyorum” notunu düştü.