Bella Hadid şeffaf bluzuyla poz verdi! Dönüşü muhteşem oldu

Bella Hadid, yeni parfüm kampanyasında sütyensiz transparan taşlı bluzuyla cesur bir poz verdi. Hastalığıyla uzun süredir gündemde olan Hadid yine adından söz ettirdi.

Bella Hadid, yeni parfüm kampanyası için kamera karşısına geçti ve tarzıyla yine gündeme damga vurdu. Ünlü model, tamamen transparan ve taşlarla süslenmiş bir bluz giyerek sütyensiz halde son derece iddialı bir görünüm sergiledi.

Kampanya çekimlerinde dikkatleri üzerine çeken Bella, cesur tarzını özgüvenle taşıyarak parfüm markasının büyüleyici atmosferini yansıttı. Minimal aksesuarlar ve doğal makyajıyla şıklığını tamamlayan model, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Hadid’in kampanya pozları, hayranları tarafından “kusursuz”, “efsane” ve “moda ikonu” yorumlarıyla karşılandı.

Ünlü model Bella Hadid, yıllardır sürdürdüğü Lyme hastalığına dair sağlık durumunu takipçileriyle paylaşmaya da devam ediyor. 2013 yılında kronik nörolojik hastalık Lyme teşhisi konulan Bella, Instagram hikâyelerinde yaptığı paylaşımlarla hem yaşadığı zorlukları hem de hissettiği yoğun “tıbbi anksiyete”yi anlatmıştı.

Bella Hadid
