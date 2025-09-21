Bella Hadid'in hastanedeki halleri üzdü! Korkutan iddia...

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Bella Hadid son paylaştığı pozlarla hayranlarını korkutmuştu.

Uzun zamandır sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Bella Hadid, ev ve hastane ortamında çekilmiş birçok kareyi paylaştı. Güzel model, "Üzgünüm, her zaman kayıplara karışıyorum, sizi seviyorum çocuklar" dedi.

Daha sonra Bella'nın annesi Yolanda Hadid'ten de bir paylaşım geldi. Kızının hastalıkla mücadele ettiği anı paylaşan Yolanda, "2013'teki teşhisinden bu yana yaşadığın karanlık, acı ve bilinmez cehennem için yeterince büyük kelimeler yok.Bu hastalık diz çöktürdü ama hep ayağa kalktık Hep birlikte daha güzel günler için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Ancak dış basında modelin hastaneye yatma sebebiyle ilgili bir iddia gündeme geldi. İddialara göre modelin kendisi ve ailesi tarafından alınan hastane kararının sebebi Bella Hadid'in aşırı zayıflaması.



Hadid'e dair ortaya atılan iddialar anoreksiya ve beslenme bozukluğunu öne çıkarıyor.