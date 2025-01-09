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  4. Bella Hadid şehir hayatını terk etmişti! Yaprak sardığı anları paylaştı

Bella Hadid şehir hayatını terk etmişti! Yaprak sardığı anları paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 08:48
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Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve bir süre bu sebeple podyumlardan uzak kalan Bella Hadid şehir hayatını terk etmişti. Sevgilisiyle yaşamaya başlayan Hadid yaprak sardığı anları paylaşınca gündem oldu.

Bella Hadid şehir hayatını terk etmişti! Yaprak sardığı anları paylaştı

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Bella Hadid uzun yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele ediyor ve hastalık zaman zaman nüksedince ünlü isim yoğun tedaviler alıyor.

Bella Hadid böyle bir süreçte geçtiğimiz yıl modelliğe ara vererek şehir hayatı bırakmış ve Teksas'a taşınmıştı.

Sevgilisi Adan Banuelos ile daha sakin bir hayata adım atan “İlk defa sahte bir yüz takmıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorsam dışarı çıkmam. Kendimi iyi hissetmiyorsam kendime zaman ayırırım. Ve daha önce hiç bunu yapma veya söyleme fırsatım olmadı" demişti.

ABD’nin en ünlü at eğitmenlerinden ve binicilerinden biri olarak tanınan, Teksas’ta devasa bir çiftliği olan ve burada at yetiştiriciliği yapan Banuelos ile bir karavanda yaşayan Bella Hadid sosyal medyada 2024'ten karelerini paylaştı.

Onun için lüks yaşantısını terk etti! "5 tekerli karavan bana küçük gelmişti ama..." Onun için lüks yaşantısını terk etti! "5 tekerli karavan bana küçük gelmişti ama..."

Ekran görüntüsü 2025-01-09 084348
Modelin yaprak sardığı anlar da dikkat çekti. Filistin asıllı müslüman bir babanın kızı olan Bella Hadid'in o anları Türk takipçilerinde de bol bol yorum aldı.

Ekran görüntüsü 2025-01-09 084330

Sosyal medyada "Yaprak sarması yapan Bella şaka mı", "Kadına her şey yakışıyor" yorumları geldi.

Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah şifa versin nediyelim
hiç inandırıcı gelmedi bu acaba bir türk ü mu kafalamaya çalışıyor sarma yaparak:DD
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