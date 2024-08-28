Bella Hadid aşkı için lüks içindeki evini bırakıp küçücük karavana taşındı! "Yaptığı çok havalı bir şeydi"

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid Adan Banuelos ile aşk yaşıyordu. Modelliği bir süre bırakan Hadid şehir hayatını da terk etmişti.

Bella Hadid'in bunu yapma sebebini sevgilisi anlattı.

ABD’nin en ünlü at eğitmenlerinden ve binicilerinden biri olarak tanınan,Teksas’ta devasa bir çiftliği olan ve burada at yetiştiriciliği yapan Banuelos, sevgilisine dair açıklamalarda bulundu.

Bella Hadid meğerse aşkı için aylarca karavanda yaşamış, lüks evini terk etmiş...

Hadid'in, beş tekerlekli karavanına taşındığını açıklayan Banuelos, şu ifadeleri kullandı:

"KARAVAN BANA KÜÇÜK GELMİŞTİ AMA..."

"Benimle birlikte beş tekerli karavanımda gayet mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. Yaptığı çok havalı bir şeydi. O karavan bana her zaman biraz küçük gelmişti ama mutlu olduğum birini bulduğumda adeta bir malikaneye dönüştü. İlişkimizi bir sonraki adıma taşımadan önce Bella'nın yaşam tarzımı anlamasını istiyordum. Bilirsiniz, birine karşı bir şeyler hissetmeye başlarsınız ve 'Belki de hayatımın geri kalanı onunla geçecek' diye düşünürsünüz."



"Bella her şeye hemen uyum sağladı, hatta uyum sağlamanın da ötesine geçti" diyen Banuelos " Yarışmalarımız olduğu günlerde herkese kahvaltı getirmek için sabahın erken saatlerinde uyandı ve her zaman bir numaralı destekçim oldu. Bu kadar tutarlı, bu kadar moral verici, pozitif ve tanıştığı herkese karşı sıcak olması, atlarla ve diğer her şeyle ilgili bana yardımcı olması inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.