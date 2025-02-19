'Kazancını nereye yatırıyorsun?' diye soruldu! Şeyma Subaşı harcamalarını kalem kalem sıraladı

2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı 2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile evlenmiş ancak bu evliliği de kısa sürmüştü.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını da duyurmuştu. Ünlü isim şimdi de A Para'da yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

'KAZANCINI NEREYE YATIRIYORSUN?'

Hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Şeyma Subaşı 'Kazancını nereye yatırıyorsun?' sorusuna da açık açık cevap verdi. 'Yatırdığım şey çok klişe olacak ama kendime yatırıyorum.' diyen Subaşı harcamalarını kalem kalem sıraladı.

Subaşı; 'Gerçek bir yatırım olarak hani ev aldım diyemem. Öyle bir durum yok ama harcıyorum. Yaşamına harcıyorum. Uçak biletlerime harcıyorum, business uçuyorum. Güzel ev kiralıyorum. Güzel yemeğe para harcamayı hani o hiç batmıyor.

Avokadolar, mangolar, Hindistan cevizi sütlerim, Hindistan cevizi yağlarım... Bunlara harcıyorum diyebiliyorum' ifadelerini kullandı.