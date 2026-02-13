Pınar Deniz setlere dönüyor! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Bir dijital platform için hazırlanan Dönence dizisinin başrol kadrosu netleşti. Projede Kıvanç Tatlıtuğ’un partnerinin, Yargı dizisinin ardından setlere ara veren ünlü oyuncu Pınar Deniz oldu.

Başrollerin belli olmasının ardından dizi için hazırlıklar hız kazandı. Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Ali adlı bir ajana hayat verecek.

Tatlıtuğ’un partneri olacak Pınar Deniz ise Yasemin karakteriyle seyircisinin karşısına çıkacak. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın belirttiğine göre, daha önce Kıvanç Tatlıtuğ’un projeden bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı açıklanırken, Pınar Deniz’in ise bölüm başı 3 milyon TL’ye imza attığı iddia edildi.

8 bölümden oluşacak dizinin çekimlerine Mart ayında başlanmasının planlandığı öğrenildi.