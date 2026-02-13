Yeni aşk iddiası gündemdeydi! Pelin Akil'in eski eşi Anıl Altan'dan açıklama gecikmedi

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti.

Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Çift önce bu iddiaları yalanlasa da boşandıkları ortaya çıkmıştı.

AŞK İDDİASI GÜNDEMDE

Boşanmanın ardından ilk aşk söylentileri Anıl Altan'dan geldi. Altan'ın Instagram hesabından yaptığı o paylaşım sosyal medyada "Yeni aşk mı başlıyor?" iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Bir davette görüntülenen Pelin Akil'e eski eşi Anıl Altan'ın aşk iddiası soruldu.

"MUTLU OLSUN"

Pelin Akil, "Ben onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili konuşmadık da" dedi.

ANIL ALTAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Anıl Altan ise hakkındaki iddialara, "Teşekkür ederim, hepimiz mutlu olalım. Bu öyle bir şey değil, ilişkim olsa söylerim zaten." diyerek nokta koydu.