Ben Leman final mi yapacak? Ben Leman'ın reytinglerini artırmak için...

Reytinglerde istenen başarıyı alamayan Ben Leman dizisi için final iddiaları sosyal medyada konuşulurken diziye ünlü oyuncunun konuk olacağı haberi geldi. Ben Leman'ın final yapacağı ise yalanlandı.

Kubra Akalın

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın gibi başarılı isimlerin başrolde olduğu Ben Leman dizisi final mi yapıyor? Reytinglerde istenen başarıyı elde edemeyen Ben Leman'ın final yapacağı iddiaları günlerce X'te konuşuldu.

Ben Leman final mi yapacak? Ben Leman ın reytinglerini artırmak için... 1

Birsen Altuntaş; Ben Leman dizisiyle ilgili çıkan final yapacağı söylentilerini yalanladı. NTC Medya imzalı dizinin reytinginin artırılması için hikâyesine daha da tansiyon katılacak. Bu hafta AB seyircisi 0.76 oranında artan ve 4.26 reytinge ulaşan dizinin ekibine yeni bir oyuncu geliyor.

Ben Leman final mi yapacak? Ben Leman ın reytinglerini artırmak için... 2

Gökçe Özyol diziye konuk olacak. Başarılı oyuncunun sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

Kaç bölüm yer alacağı henüz belli olmayan Özyol, dengeleri değiştirecek.

Anahtar Kelimeler:
Ben Leman
