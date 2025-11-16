Ben Leman final mi yapıyor? Ben Leman reytinglerde isteneni veremeyince...

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın gibi başarılı isimlerin başrolde olduğu Ben Leman dizisi gündemde. Ben Leman final dedikoduları sosyal medyada yayıldı.

Dizinin reytinglerde istenen başarıyı gösterememesi sosyal medyada final iddialarını beraberinde getirdi. Henüz 8. bölümü yayınlanacak olan Ben Leman final iddialarına yanıt TV dizileri konusunda yaptığı haberlerle tanınan Birsen Altuntaş'tan geldi.

Altuntaş paylaşımında "Ben Leman için şu an alınan bir final kararı yok. Devam ediyor ama reytinglerinin yükselmesi gerek" yazdı.

BEN LEMAN DİZİ KONUSU NEDİR?

Geçmişin sırlarıyla hayatları kesişen dört kadın ve bir adam; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir. Dostlukların ve aşkların sınandığı, sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye, huzurlu görünen ama derinlerde fırtınalar koparan atmosferiyle izleyiciyi içine çekecek.