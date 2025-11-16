MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Ben Leman final mi yapıyor? Ben Leman reytinglerde isteneni veremeyince...

Ben Leman reytinglerde isteneni veremeyince final dedikoduları sosyal medyada gündeme geldi. Burçin Terzioğlu'nun başrolde olduğu dizinin final iddiaları gerçek mi?

Ben Leman final mi yapıyor? Ben Leman reytinglerde isteneni veremeyince...

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın gibi başarılı isimlerin başrolde olduğu Ben Leman dizisi gündemde. Ben Leman final dedikoduları sosyal medyada yayıldı.

Dizinin reytinglerde istenen başarıyı gösterememesi sosyal medyada final iddialarını beraberinde getirdi. Henüz 8. bölümü yayınlanacak olan Ben Leman final iddialarına yanıt TV dizileri konusunda yaptığı haberlerle tanınan Birsen Altuntaş'tan geldi.

Ben Leman final mi yapıyor? Ben Leman reytinglerde isteneni veremeyince... 1

Altuntaş paylaşımında "Ben Leman için şu an alınan bir final kararı yok. Devam ediyor ama reytinglerinin yükselmesi gerek" yazdı.

Ben Leman final mi yapıyor? Ben Leman reytinglerde isteneni veremeyince... 2

BEN LEMAN DİZİ KONUSU NEDİR?

Geçmişin sırlarıyla hayatları kesişen dört kadın ve bir adam; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir. Dostlukların ve aşkların sınandığı, sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye, huzurlu görünen ama derinlerde fırtınalar koparan atmosferiyle izleyiciyi içine çekecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın’ın zor anlarıMuazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın’ın zor anları
Yakışıklı oyuncuyla el ele yakalandı! Yaş farkı dikkat çektiYakışıklı oyuncuyla el ele yakalandı! Yaş farkı dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Ben Leman Ben Leman konusu nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.