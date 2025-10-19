Ben Leman'ın Şahika'sı soyundu! Duygu Sarışın'ın fiziği sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu'nun yer aldığı Ben Leman dizisi sosyal medyanın da gündeminde.

Ben Leman oyuncuları arasında dört kadın başrolü paylaşan; Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu dikkat çekiyor.

Ben Leman'ın son bölümünde ise Duygu Sarışın'ın panik atak geçirdiği ve havuz başında soyunduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. 37 yaşındaki oyuncunun fit görünümü sosyal medyada övgü aldı.

Duygu Sarışın ve Burçin Terzioğlu'nun sahneleri sosyal medyada konuşulurken "Kadınların ikisi de şov", "Yaş performans olarak bakınca genç oyunculara taş çıkarırlar", "Duygu hanım ne yapıyorsunuz" yorumları da yapıldı.