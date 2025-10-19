MAGAZİN

Ben Leman'ın Şahika'sı soyundu! Duygu Sarışın'ın fiziği sosyal medyayı salladı

Burçin Terzioğlu ve Özgür Çevik'in başrollerinde olduğu Ben Leman dizisinde Şahika rolüne hayat veren Duygu Sarışın son bölümde soyundu. Duygu Sarışın'ın fiziğine övgü yağdı.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu'nun yer aldığı Ben Leman dizisi sosyal medyanın da gündeminde.

Ben Leman ın Şahika sı soyundu! Duygu Sarışın ın fiziği sosyal medyayı salladı 1

Ben Leman oyuncuları arasında dört kadın başrolü paylaşan; Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu dikkat çekiyor.

Ben Leman ın Şahika sı soyundu! Duygu Sarışın ın fiziği sosyal medyayı salladı 2

Ben Leman'ın son bölümünde ise Duygu Sarışın'ın panik atak geçirdiği ve havuz başında soyunduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. 37 yaşındaki oyuncunun fit görünümü sosyal medyada övgü aldı.

Ben Leman ın Şahika sı soyundu! Duygu Sarışın ın fiziği sosyal medyayı salladı 3

Duygu Sarışın ve Burçin Terzioğlu'nun sahneleri sosyal medyada konuşulurken "Kadınların ikisi de şov", "Yaş performans olarak bakınca genç oyunculara taş çıkarırlar", "Duygu hanım ne yapıyorsunuz" yorumları da yapıldı.

Ben Leman ın Şahika sı soyundu! Duygu Sarışın ın fiziği sosyal medyayı salladı 4

Ben Leman ın Şahika sı soyundu! Duygu Sarışın ın fiziği sosyal medyayı salladı 5

