Güllü soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! 7 saniyelik kritik süre dikkat çekti

26 Eylül'de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in, daha önce annesinin ölmesini istediği mesajları gönderdiği yakın arkadaşı Bircan Dülger ile konuşmasının dava dosyasına girdiği öğrenildi.

Güllü soruşturmasında bu defa yeni görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci Sevilay Yılman, bu kez apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı ve kayıtlar SHOW TV’deki Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında yayınlandı.

KRİTİK 7 SANİYE!

Görüntülerde dikkat çeken en çarpıcı detay ise, Güllü’nün evinden gelen bağrışmalar ile bedeninin yere çarpma sesi arasında tam 7 saniye fark olmasıydı.

Programın canlı yayınına katılan Adli Mimarlık Uzmanı Hakan İzgi, bu farkın normal şartlarda imkansız olduğunu söyleyerek; '6’ncı kattan düşen bir insanın yere ulaşma süresi en fazla 1.5-2 saniyedir. 7 saniyelik boşluk ciddi bir mücadeleye işaret ediyor olabilir. Bu önemli bir delil.' dedi.

İzgi, düşmeden önce herhangi bir sesin çıkmamasının da şüphe uyandırdığını söyleyerek, 'Bir insan ayağı takılsa bile bir ses çıkar. Güllü’den hiçbir ses gelmemesi çok garip' ifadelerini kullandı.