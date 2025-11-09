MAGAZİN

Bengü sarışın oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

'Kalbim', 'Unut Beni', 'Feveran', 'Sanki', 'Saygımdan' gibi şarkıları dillere pelesenk olan şarkıcı Bengü yeni imajıyla şaşırttı. Bengü uzun zaman sonra saçlarının rengini değiştirdi. Sizce Bengü'nün yeni hali nasıl olmuş?

Kubra Akalın

Geçtiğimiz yıl, Selim Selimoğlu'ndan boşanan Bengü; "Yalnızlık bana iyi geldi. Ben, yalnız bayağı iyiyim. Aslında yalnız da değilim, müthiş çocuklarım var" demişti.

Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Bengü, imaj değişikliğine gitti. Yıllardır kullandığı koyu saçlarından vazgeçen 46 yaşındaki Bengü, saçlarını sarıya boyattı.

Yeni imajı hakkında Habertürk'e konuşan Bengü; "Bu tarzı yıllar önce bir albümümde denemiştim. Herkes bana derdi ki 'Sen yaşlansan bile baby face kalacaksın.' Sahnedeki görselime ve kendime yakışanı bulmaya çok çaba gösteririm. Sahneye çok para harcarım, orası benim evim. Oradaki kıyafetime ve dekoruma çok para harcarım, asla da acımam o paraya" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada sarı saçlarıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşan Bengü takipçilerini ikiye böldü. Kimi şarkıcıyı çok beğenirken kimi de bu değişimi beğenmedi.

ÇAĞATAY ULUSOY İTİRAFI

Çağatay Ulusoy ile aşk filminde oynamak istediğini belirten Bengü, "Beğendiğim çok oyuncu var. Çağatay (Ulusoy) ile çok isterdim, yıllar önce ‘Beyaz Show’da bir araya gelmiştik. Benim şarkımı söylemişti. Romantik komedi ya da romantik bir aşk filmi olsun. İsterim güzel olur" demesiyle gündeme gelmişti.

Bengü
