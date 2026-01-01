Hande Erçel'in yılbaşı kostümü dile düştü! Gören herkes aynı yorumu yaptı

Yer aldığı projeler ve özel hayatıyla magazin camiasında geniş yankı uyandıran güzel oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırdı.

Son dönemde Hande Erçel'in Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya başlanmışken Erçel iddialara 'Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki...' diyerek karşılık vermişti.

Ünlü oyuncu şimdi de yeni yıl kostümüyle gündeme geldi. 2026'yı ablası ve eniştesiyle birlikte karşılayan Hande Erçel özel gecede altın renkli bir takım giymeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Erçel'in bu seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncuya; 'Aşkım elbisen Ferrero Rocher çikolataya benziyor', 'Trabzon bilezik setini mi giymiş?', 'Kadayıf giymiş sandım o nasıl elbise öyle', 'Kız niye Trabzon burması giydin' gibi yorumlar yapıldı.