Kızılcık Şerbeti'nden apar topar ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu fenomen diziden apar topar ayrıldı. Ünlü ismin vedası büyük ses getirirken yeni projesi merakla beklenmeye başlandı. Türkoğlu'nun reklam kazancı da ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Her haliyle beğeni toplayan ünlü ismin, fenomen diziye bu sezon veda etmesi Kızılcık Şerbeti izleyenlerini üzdü.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu nun reklam kazancı dudak uçuklattı 1

Yeni projesi merak edilen Türkoğlu'nun İbrahim Çelikkol ile başrolünü paylaşacağı “Doktor Başka Hayatta” dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu nun reklam kazancı dudak uçuklattı 2

REKLAM KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Güzel oyuncu aynı zamanda yaptığı reklam anlaşmalarıyla da dikkat çekti. Amerika'nın jean markası ile anlaşma sağlayan Türkoğlu'nun bir reklam filminden 50 milyon TL kazacağı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu nun reklam kazancı dudak uçuklattı 3

