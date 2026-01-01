Kızılcık Şerbeti'nden apar topar ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Her haliyle beğeni toplayan ünlü ismin, fenomen diziye bu sezon veda etmesi Kızılcık Şerbeti izleyenlerini üzdü.

Yeni projesi merak edilen Türkoğlu'nun İbrahim Çelikkol ile başrolünü paylaşacağı “Doktor Başka Hayatta” dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

REKLAM KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Güzel oyuncu aynı zamanda yaptığı reklam anlaşmalarıyla da dikkat çekti. Amerika'nın jean markası ile anlaşma sağlayan Türkoğlu'nun bir reklam filminden 50 milyon TL kazacağı iddia edildi.