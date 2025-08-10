MAGAZİN

Manken Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor... Türkiye'yi terk etmişti

Bir dönemin ünlü mankeni Aysun Kayacı yıllar önce Türkiye'yi terk etti. 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözleriyle hafızalara kazınan Aysun Kayacı tatil için Bodrum'a geldi. İşte Aysun Kayacı'nın son hali...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı “Kader” karakteriyle hafızalara kazınan Kayacı, 2012 yılında iş insanı Efe Kapancı ile evlenip Londra’ya yerleşmişti.

Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan manken ve oyuncularından olan Aysun Kayacı, uzun süredir Londra’da yaşıyor. Evliliğinin ardından gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü isim, sosyal medyadan da uzak durarak yıllar boyunca medyada yer almadı.

Ancak X platformunda Aysun Kayacı sık sık gündeme geliyor ve son hali merak ediliyor.

BODRUM'DA TATİL

Zaman zaman Türkiye’ye tatile gelen Kayacı, geçtiğimiz yıl Bodrum’un Türkbükü’ndeki evinde objektiflere yansımıştı. Aysun Kayacı şimdi de gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, Bodrum'da tatil yapıyor.

Aysun Kayacaı'nın son hali sosyal medyada gündeme geldi ve yıllara meydan okuyan güzelliğine beğeni yağdı.

O SÖZLERLE HAFIZALARA KAZINDI

Aysun Kayacı yıllardır unutulmayan ve sürekli hatırlatılan 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözleriyle hafızalara kazındı. Kayacı geçtiğimiz yıllarda bu sözün sürekli gündeme gelmesine dair şunları demişti:

"Söylediğim an pişman oldum. Ülkemi ve ülkenin insanlarını çok seviyorum."

