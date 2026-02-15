MAGAZİN

Bu nasıl yemek yarışması? The Heat sosyal medyada konuşuldu

Olivia Attwood’un sunduğu The Heat’in ilk fragmanında flörtler, öpüşme sahneleri ve gözyaşları dikkat çekti. Çok Michelin yıldızlı şef Jean-Christophe Novelli’nin sert disiplini altında rekabet kızışırken, mutfak dışındaki dramalar şimdiden sosyal medyayı karıştırdı.

İngiltere televizyonunun dikkat çeken isimlerinden Olivia Attwood’un yeni reality yarışması daha başlamadan olay oldu. ITV’nin yayınladığı ilk tanıtım görüntülerinde şeflerin birbirleriyle flört ettiği, gözyaşlarına boğulduğu ve tansiyonun bir an bile düşmediği sahneler dikkat çekti.

The Heat, klasik yemek yarışmalarından oldukça farklı bir format sunuyor. On genç şef, Barcelona’ya giderek çok Michelin yıldızlı usta şef Jean-Christophe Novelli’nin yönetiminde çalışıyor.

Olivia Attwood’un sunuculuğunu üstlendiği yarışmada hedef, “geleceğin mutfak yıldızı” unvanını kazanmak.

Yayınlanan fragmanda Attwood’un yarışmacıları karşılaması ve Novelli ile tanıştırması yer alırken; mutfak içindeki sert rekabet kadar mutfak dışındaki ilişkiler de öne çıkıyor. Flörtleşmeler, dedikodular ve hatta bir çiftin öpüştüğü anlar tanıtıma damga vurdu.

Fragmanda “Bana güvenin, ateşi daha da yükselteceğim.” ifadeleri dikkat çekti. Sosyal medyada konuşulan programa dair "Bu nasıl yemek yarışması?" yorumları da yapıldı.

MUTFAK DIŞI DRAMALAR DA EKRANA GELECEK

Program yalnızca yemekle sınırlı kalmayacak. Yarışmacıların profesyonel ve özel hayatlarının iç içe geçtiği anlar da izleyiciye gösterilecek. ITV yetkilileri, programı “yüksek tempolu bir yemek yarışması ile gerçek hayat dramalarının mükemmel birleşimi” olarak tanımlıyor.

