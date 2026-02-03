MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Berat Efe Parlar'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi

Oyuncu kadrosunda yer aldığı “Kardeş Takımı 3” filmi 3 haftada 584 bin 645 kişi tarafından izlenen Berat Efe Parlar, Star TV’nin 2. sezonunda da seyirciyi ekran başına toplayan “Sahipsizler” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Berat Efe Parlar'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

“İftarlık Gazoz” filmiyle çocuk oyuncu olarak başladığı oyunculuk kariyerine başarıyla devam eden Berat Efe Parlar’ın yeni projesi belli oldu.

Oyuncu kadrosunda yer aldığı “Kardeş Takımı 3” filmi 3 haftada 584 bin 645 kişi tarafından izlenen Parlar, Star TV’nin 2. Sezonunda da seyirciyi ekran başına toplayan “Sahipsizler” dizisinin kadrosuna girdi.

Berat Efe Parlar ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi 1

Berat Efe Parlar “Sahipsizler” dizisinde “Berat Demir” rolüne hayat verecek ve Burak Berkay Akgül’ün hayat verdiği Devran’ın köyden gelen yeğenini oynayacak.

Berat Efe Parlar ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berat Efe Parlar 47. bölümden itibaren “Sahipsizler”in kadrosunda yer alacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugün ameliyat olacak! 11 saat sürmesi bekleniyorBugün ameliyat olacak! 11 saat sürmesi bekleniyor
Epstein dosyaları sonrası o film konuşulmaya başlandı!Epstein dosyaları sonrası o film konuşulmaya başlandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Berat Efe Parlar annesi Berat Efe Parlar filmleri Sahipsizler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.