Berat Efe Parlar'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi

“İftarlık Gazoz” filmiyle çocuk oyuncu olarak başladığı oyunculuk kariyerine başarıyla devam eden Berat Efe Parlar’ın yeni projesi belli oldu.

Oyuncu kadrosunda yer aldığı “Kardeş Takımı 3” filmi 3 haftada 584 bin 645 kişi tarafından izlenen Parlar, Star TV’nin 2. Sezonunda da seyirciyi ekran başına toplayan “Sahipsizler” dizisinin kadrosuna girdi.

Berat Efe Parlar “Sahipsizler” dizisinde “Berat Demir” rolüne hayat verecek ve Burak Berkay Akgül’ün hayat verdiği Devran’ın köyden gelen yeğenini oynayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berat Efe Parlar 47. bölümden itibaren “Sahipsizler”in kadrosunda yer alacak.