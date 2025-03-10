Berdan Mardini evini arabasını satıp 120 milyon TL'ye fabrika kurmuştu! Genç aşkıyla evlenecek mi? "Biraz para lazım"

Berdan Mardini özel hayat açıklamasıyla gündeme geldi. Olaylı bir boşanma yaşadıktan sonra kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşayan Mardini evlilik sorularına maddi sıkıntılar yaşamasına dair verdiği yanıtla dikkat çekti.

Yaş farkına da değinen Mardini "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz.” dedi.

Mardini, 4 yıl önce evini arabasını satıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 120 milyon TL'ye, merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'ne fabrika kurmuştu.

"Gülün geçen sene bir kilosu 14 bin eurodan satıldı" diyerek işine dair açıklama yapan Mardini son olarak maddi zorluklar yaşadığına değindi.

"BİRAZ PARA LAZIM"

Pınar Kerimoğlu’nun konuğu olan Berdan Mardini yaşadığı aşka dair sorulara yanıt verirken iş hayatına da değindi. Dilara Talay ile güzel giden ilişkisi ve aralarındaki yaş farkı sorularına samimi bir şekilde cevap veren Mardini şunları söyledi:

“Kendisi benim eşim zaten. Dilara’yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Berdan Mardini markamız için yatırım yaptık, dünya çapında bir marka yapmak istiyoruz onu. Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu."