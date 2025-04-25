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'Beren Saat 4 aylık hamile' denmişti... Kenan Doğulu'dan açıklama gecikmedi

2014 yılında dünyaevine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun bebek beklediği iddiaları gündeme gelmiş hatta Saat'in 4 aylık hamile olduğu söylenmişti. Ünlü çift iddialara yanıt verdi.

'Beren Saat 4 aylık hamile' denmişti... Kenan Doğulu'dan açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden çiftin bebek beklediği iddiaları son dönemde magazin manşetlerindeki yerini almıştı.

Söylentilere göre Beren Saat'in 4 aylık hamile olduğu ortaya atılmıştı. Ünlü çift bebek iddialarına yanıt verdi.

BEREN 1

Saat "Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet" ifadelerini kullanarak iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

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Kenan Doğulu ise "Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü 3 – 5 kere oldu.” diyerek bebek iddialarına net bir cevap verdi.

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Beren Saat Kenan Doğulu
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