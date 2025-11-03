MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Beren Saat, Altın Portakal Film Festivali'ne damga vurdu! "Yaşlanmıyor"

62’nci Antalya Altın Portakal Film Festivali jüri üyelerinden biri de Beren Saat idi. Sosyal medyada Beren Saat’in güzelliği büyük beğeni topladı.

Beren Saat, Altın Portakal Film Festivali'ne damga vurdu! "Yaşlanmıyor"
Kubra Akalın

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 62’ncisi gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali, görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi.

Cam Piramit’te düzenlenen törende, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın kazananları belli olurken festival, sinema dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olmaya devam etti. Gecede jüri olan ve ödül vermek için sahneye çıkan Beren Saat sosyal medyada çok konuşuldu.

Beren Saat, Altın Portakal Film Festivali ne damga vurdu! "Yaşlanmıyor" 1

Bir süredir ekrandan uzak olan 41 yaşındaki güzel oyuncu Beren Saat, Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne yıllara meydan okuyan güzelliğiyle damga vurdu.

Beren Saat, Altın Portakal Film Festivali ne damga vurdu! "Yaşlanmıyor" 2

Sosyal medyada Beren Saat'in sade tarzına ve güzelliğine övgüler gecikmedi. Kenan Doğulu ile evli olan Saat'i görenler "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllanan şarap gibi", "Çok güzel kadın" yorumları yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Çıplak elbise' trendi! 62 yaşında yıllara meydan okudu'Çıplak elbise' trendi! 62 yaşında yıllara meydan okudu
Senaryo değişti yine olmadı! O dizi final kararı aldıSenaryo değişti yine olmadı! O dizi final kararı aldı

Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.