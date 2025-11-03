Beren Saat, Altın Portakal Film Festivali'ne damga vurdu! "Yaşlanmıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 62’ncisi gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali, görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi.

Cam Piramit’te düzenlenen törende, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın kazananları belli olurken festival, sinema dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olmaya devam etti. Gecede jüri olan ve ödül vermek için sahneye çıkan Beren Saat sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir süredir ekrandan uzak olan 41 yaşındaki güzel oyuncu Beren Saat, Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne yıllara meydan okuyan güzelliğiyle damga vurdu.

Sosyal medyada Beren Saat'in sade tarzına ve güzelliğine övgüler gecikmedi. Kenan Doğulu ile evli olan Saat'i görenler "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllanan şarap gibi", "Çok güzel kadın" yorumları yapıldı.