Berfu Yenenler 'Aklımı kaçırmak üzereyim' diyerek isyan etti! 'Oğlumun okul arkadaşı ailesiyle birlikte hayatını kaybetti'

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu öğrenilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi hayata gözlerini yumdu.

Ünlülerin peş peşe taziye mesajları yayınladığı olaya tepki gösteren isimlerden biri de Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler oldu.

Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çıkan yangında oğlu Mete'nin sınıf arkadaşı ve ailesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

'AKLIMI KAÇIRMAK ÜZEREYİM'

Yenenler, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Mete'nin okul arkadaşlarından biri hayatını ailesiyle birlikte kaybetti. Bir sömestr tatili ve her çocuklu aile her tatile çıkan orada olabilirdi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Biliyorum binlerce story de atsam yetmiyor hiçbir şey de değişmiyor."