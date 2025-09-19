MAGAZİN

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! 'Anaokulu gibi'

Eser ve Berfu Yenenler çifti sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her adımları olay olan ünlü çift bu defa yeni evleriyle dikkat çekti. Taşınma sürecini sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler'in son yayınladığı video yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Evlendikleri yıl büyük oğulları Kuzey'e kavuşan ünlü çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Berfu-Eser Yenenler çifti, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi oldu. Bir oğulları daha olan ikili, çocuklarına Mete adını verdi.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! Anaokulu gibi 1

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ailesiyle paylaşım yapan Berfu Yenenler, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve 'Taşınıyoruz' başlıklı bir video yayınladı.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! Anaokulu gibi 2

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Yeni evlerini takipçilerine gezdiren Berfu Yenenler'in dekorasyon seçimleri sosyal medyanın diline düştü.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! Anaokulu gibi 3

Ünlü ismin seçimleri pek beğenilmedi ve 'Anaokulu gibi', 'Kreş ne zaman açılıyor', 'İyi ki mimar değilsin' gibi yorumlar yapıldı.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! Anaokulu gibi 4

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! Anaokulu gibi 5

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! Anaokulu gibi 6

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! Anaokulu gibi 7

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! Anaokulu gibi 8

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! Anaokulu gibi 9

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! Anaokulu gibi 10

