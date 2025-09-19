Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in yeni evi sosyal medyada gündem oldu! 'Anaokulu gibi'

Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Evlendikleri yıl büyük oğulları Kuzey'e kavuşan ünlü çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Berfu-Eser Yenenler çifti, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi oldu. Bir oğulları daha olan ikili, çocuklarına Mete adını verdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ailesiyle paylaşım yapan Berfu Yenenler, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve 'Taşınıyoruz' başlıklı bir video yayınladı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Yeni evlerini takipçilerine gezdiren Berfu Yenenler'in dekorasyon seçimleri sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü ismin seçimleri pek beğenilmedi ve 'Anaokulu gibi', 'Kreş ne zaman açılıyor', 'İyi ki mimar değilsin' gibi yorumlar yapıldı.