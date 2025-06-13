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Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı! "3 fotoğrafa 300 Euro"

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Yenenler çifti son olarak Paris'e gitti ve fena dolandırıldı. Çift 300 euro verdikleri pozu olayı anlattı.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı! "3 fotoğrafa 300 Euro"
Kubra Akalın

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019'da oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü Berfu Yenenler, son paylaşımıyla adından yine söz ettirdi.

Eşi Eser Yenenler ile Fransa'nın başkenti Paris'e giden Befu Yenenler, genç şarkıcı Billie Eilish'in konserine de gitti. Yıl dönümü için Paris'te olan çift bir de dolandırıldı.

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Evlilik yıl dönümlerini kutlamak üzere Paris’te bulunan çift, fotoğraflarını çekmek isteyen kişiler tarafından 'Yıl dönümü hediyesi' vaadiyle kandırılarak yüksek bir ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.

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"BU SİNSİLERE NASIL KANDIRILDIM?"

Berfu Yenenler, yaşadıkları şöyle anlattı:

""Yıl dönümümüz diye bize 'hediye verelim' dediler. Meğer koca bir balonmuş. Üç tane fotoğrafa 300 Euro verdik. Yıl dönümümüzdü, inanamıyorum bu tezgaha nasıl düştüm, bu sinsilere nasıl kandım? Saf ve masum yüzüm beni hedef mi haline getirdi, neler oldu inanın anlamıyorum. Artık bu fotoğrafları çerçeveletip evimizin baş köşesine asmamız lazım, mecbur."

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Berfu Yenenler devamında ise "Her gittiğimiz ülkede ufak tefek tatlı düdüklenmelerimiz oluyordu ama bu sefer tamamen ben kandırıldım. Üstelik sadece üç fotoğraf için! İnanılır gibi değil. Bir de poz verirken zorla 'kis kis' diyorlar, ben de olacaklardan habersiz nasıl mutluyum" dedi.

Mynet'in Sesi
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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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