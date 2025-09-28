MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bergüzar Korel diyet ve spora başladı! "Kalça yukarı kalkmıyor hocam"

Daha önce 25 kilo veren Bergüzar Korel yeniden kilo alınca sıkı bir spor ve diyet kampına girdi. Spor anlarını paylaşan Korel zorlandığını ifade ederek "Keşke yediklerimiz bize kas olarak dönse" dedi.

Bergüzar Korel diyet ve spora başladı! "Kalça yukarı kalkmıyor hocam"
Kubra Akalın

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel, 25 kilo vermişti. Yaz aylarında yeniden kilo alan Korel diyete başladı.

Diyetle birlikte sıkı bir spor programı da olan Korel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hem sağlığına hem formuna odaklanacağını söyleyerek kendini kampa alan ünlü oyuncu, spor salonunda ter döktüğü anları paylaştı.

Bergüzar Korel diyet ve spora başladı! "Kalça yukarı kalkmıyor hocam" 1

Mat üzerinde ağırlık topuyla çalışan ünlü oyuncu, ilk paylaşımına "Kalça yukarı kalkmıyor hocam" notunu düştü.

Ardından bir paylaşım daha yapan Bergüzar Korel, "Keşke yediklerimiz bize kas olarak dönse. Düşünsenize kruvasanlar omuzlarda gayet iyi dururdu bence" ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel diyet ve spora başladı! "Kalça yukarı kalkmıyor hocam" 2

Üç çocuk annesi Korel’in spor paylaşımı büyük ilgi görürken; ünlü isme destek mesajları yağdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel sahneleri çok konuşulmuştu! "Porno' sorusuOtel sahneleri çok konuşulmuştu! "Porno' sorusu
Cenazeden sonra paylaştı: "2 gün önce konuştuk, buluşup..."Cenazeden sonra paylaştı: "2 gün önce konuştuk, buluşup..."

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.