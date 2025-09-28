Bergüzar Korel diyet ve spora başladı! "Kalça yukarı kalkmıyor hocam"

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel, 25 kilo vermişti. Yaz aylarında yeniden kilo alan Korel diyete başladı.

Diyetle birlikte sıkı bir spor programı da olan Korel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hem sağlığına hem formuna odaklanacağını söyleyerek kendini kampa alan ünlü oyuncu, spor salonunda ter döktüğü anları paylaştı.

Mat üzerinde ağırlık topuyla çalışan ünlü oyuncu, ilk paylaşımına "Kalça yukarı kalkmıyor hocam" notunu düştü.

Ardından bir paylaşım daha yapan Bergüzar Korel, "Keşke yediklerimiz bize kas olarak dönse. Düşünsenize kruvasanlar omuzlarda gayet iyi dururdu bence" ifadelerini kullandı.

Üç çocuk annesi Korel’in spor paylaşımı büyük ilgi görürken; ünlü isme destek mesajları yağdı.