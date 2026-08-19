Beril Pozam 3 aylık hamile! "Ailemiz büyüyor"

Yalı Çapkını setindeki arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüşen ve 2024 yılının Ağustos ayında evlenen Beril Pozam ile Ersin Arıcı çifti, mutlu evlilikleriyle de dikkat çekiyor.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu Beril Pozam ve Ersin Arıcı çiftten güzel haber geldi.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı bebek bekliyor. Başarılı oyuncu Beril Pozam’ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Pozam paylaşımında "Bizim olan her şey yaşıyor iki yıldır ve ailemiz büyüyor" notuyla mutlu haberi duyurdu.

Paylaşıma Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Dilara Aksüyek, İlayda Alişan gibi ünlü isimler beğeni ve yorum yağdırdı.