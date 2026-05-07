Harry Potter dizisi setinde hırsızlık skandalı: Büyü değneklerine çip takıldı

HBO’nun hazırladığı yeni Harry Potter dizisinin setinde yaşanan hırsızlıklar yapım ekibini alarma geçirdi. Kaybolan büyü objeleri nedeniyle kostüm ve aksesuarların tamamına mikroçip takıldığı ortaya çıktı.

Harry Potter dizisinin yapım süreci beklenmedik bir güvenlik kriziyle gündeme geldi. Warner Bros stüdyolarında çekimleri süren yapımda bazı sahne aksesuarlarının kaybolması üzerine prodüksiyon ekibinin sert önlemler aldığı öğrenildi.

İddialara göre Hogwarts Büyük Salonu’nda çekilen ünlü Cadılar Bayramı ziyafeti sahnesi sırasında balkabağı, büyü kitapları, değnekler ve sahte yiyecekler dahil birçok set malzemesi ortadan kayboldu.

Yaşanan olayların ardından yapım ekibinin, özellikle süpürgeler ve büyü değnekleri başta olmak üzere tüm önemli aksesuarları mikroçiplerle takip etmeye başladığı belirtildi. Set alanına asılan uyarı afişlerinde, “Setteki tüm objeler mikroçip ile takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

YAPIM EKİBİ ÖFKELENDİ

Afişlerde ayrıca ekip üyelerine, herhangi bir ekipmanı set dışına çıkarmadan önce izin almaları gerektiği ve kayıp eşyaların derhal props ekibine bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Prodüksiyona yakın kaynaklar, yaşanan hırsızlıkların yapım ekibini öfkelendirdiğini ve çalınan herhangi bir materyalin tespit edilmesi halinde sorumluların işten çıkarılacağını aktardı.

