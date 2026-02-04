Taşacak Bu Deniz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci yorumları şaşırttı

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı bu Taşacak Bu Deniz sezonun en iddialı dizileri arasında. Her bölümü ve oyuncularıyla gündeme gelen Taşacak Bu Deniz 17. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz yeni bölümde yaşanacaklar sosyal medyada da dizinin izleyicileri tarafından konuşuldu. Taşacak Bu Deniz 17. bölüm 2. fragmanına dair yapılan yorumlarda senaryoya eleştiriler vardı.

Dizi Analiz sayfasında "Dizinin en baştan beri komedi ve eğlence dozu bu kıvamda olmalıydı aslında. Sürekli aksiyon, kavga, dram izlemek yorucuydu. Ama bu anlatım diline keskin bir geçiş sanki yaz akşamında romantik bir komedi dizisi izliyormuş havasını verdi şu an. Reytingleri bilemem ama dizinin gidişat çok kötü" denildi.

Bunun altına yapılan yorumlarda ise seyirciler "1 aydır saçma boş şeyler izletiyorlar", "Senaryo saçmaladı", "Eski bölümleri arar olduk", "Kanal 7 dizisi olmaya başladı" yorumlarında bulundu.

TAŞACAK BU DENİZ 16. BÖLÜMDE NE OLDU?

Düğün sonrası yayla evinde zoraki balayına çıkan İso ve Fadime, geçmişte saklı sırlarla yüzleşmeye başlar. İso’nun, Fadime’nin örgüsündeki boncukların anlamını öğrenmesiyle dengeler altüst olur. Bu sırrı Esme’nin de bildiğini anlayan Adil, büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Taşacak Bu Deniz fragmanı izle: