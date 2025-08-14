MAGAZİN

Berk Oktay eski eşini Yıldız Çağrı ile aldattı mı? "Boşanma sürecim..."

Oyuncu Berk Oktay çeşitli iddialarla gündeme geliyor. Gülsim Ali ve Tuğçe Aral ile ilgili iddialar sonrası Oktay'ın eski eşini de şu an evli olduğu Yıldız Çağrı ile aldattığı iddia edildi. Oyuncudan hemen açıklama geldi.

Berk Oktay eski eşini Yıldız Çağrı ile aldattı mı? "Boşanma sürecim..."
Kubra Akalın

Berk Oktay’ın ‘Harman Yeri’ dizisindeki partneri oyuncu Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiası gündeme düşünce Tuğçe Aral da çeşitli iddialarda bulundu. Oktay'ın kendisine mesajları attığını iddia eden Aral gündem oldu.

Taciz iddiaları konuşulmaya devam ederken, Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ise tatile çıktı. Boşanma iddialarına "Aramız iyi" fotoğraflarıyla yanıt veren çift sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

BERK OKTAY'IN ESKİ EŞİ NE DEMİŞTİ?

Eski eş Merve Şarapçıpğlu’nun ‘Berk Oktay beni Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattı’ sözleri sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Bu iddialar gündeme gelince Berk Oktay açıklama yapma gereği hissetti.

Berk Oktay eski eşini Yıldız Çağrı ile aldattı mı? "Boşanma sürecim..." 1

"Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz önceki evliliğimin sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize de şahit oldunuz" diyen oyuncu şunları yazdı:

Berk Oktay eski eşini Yıldız Çağrı ile aldattı mı? "Boşanma sürecim..." 2

"Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbirinin gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişkimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır.

Berk Oktay eski eşini Yıldız Çağrı ile aldattı mı? "Boşanma sürecim..." 3
Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim."

Berk Oktay
