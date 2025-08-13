Berk Oktay için "Fantezilerini yazıyordu" demişti! Tuğçe Aral canlı yayında mesajları ifşa etti! Sinem Ünsal ve Arto'nun ağzı açık kaldı

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı. Ancak ikili hakkında son dönemde boşanma iddiaları gündeme geldi.

Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiası magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Bu iddianın yankıları sürerken bu kez de taciz iddiası gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evli bir oyuncunun tacizine uğradığını söyleyen manken ve sunucu Tuğçe Aral, o kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Bu söylentiler Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Aral, Beyaz Magazin programına katıldı ve Oktay'ın kendisine attığını iddia ettiği mesajları tek tek gösterdi.

Program sunucusu Sinem Ünsal gördüğü mesajlar karşısında; 'Ne cesaret ya! Sonra da Bodrum'da kızını kucağına alıyorsun. Kusura bakmayın ya midem bulandı. Çok iğrenç bir şey.' yorumunu yaptı.