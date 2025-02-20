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Berna Laçin Ramazan'ı hatırlatıp sitem etti! Ramazan pidesi ne kadar?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Sosyal medya hesabından ekonomiye dair yorumlarıyla zaman zaman gündeme gelen Berna Laçin, Ramazan ayını hatırlatarak sitem etti. Ramazan pidesinin fiyatına değinen Laçin sözleriyle gündem oldu. Oyuncunun sözleri sonrası Ramazan pidesi ne kadar merak edildi.

Berna Laçin Ramazan'ı hatırlatıp sitem etti! Ramazan pidesi ne kadar?

MYNET DETAY- Sosyal medya hesabı üzerinden sıkça yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Berna Laçin, Ramazan ayı ile ilgili bir paylaşımda bulunarak Ramazan pidesi fiyatlarını eleştirdi.

Laçin, yaptığı sitem dolu açıklamada, son yıllarda artan pidesi fiyatlarına dikkat çekerek, fiyat artışlarını gündeme getirdi.

berna

Sosyal medyada Berna Laçin’in bu paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Ramazan pidesi fiyatlarına değinen Laçin "Ramazan da geliyor, nasıl oruç tutacak, sahur yapacak, iftar edecek insanlar bu pahalılıkta… Ramazan’ın da bir adeti var, can çeker… 35-40 olacak pide fiyatı. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak" dedi.

Laçin'e bir takipçisi ise "Sen zaten tutmuyorsun" deyince oyuncu "Konu bu değil" yanıtını verdi.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Ramazan ayının başlamasına kısa bir zaman kaldı. Ramazan ayı bu yıl 1 Mart itibariyle idrak edilecek.

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Ramazan ayında sofralardan eksik olmayacak pide fiyatları ise oldukça merak ediliyor. Ramazan pidesi fiyatları il il belli olmaya başlarken Bodrum'dan gelen haberde 200 gram ramazan pidesi 20 liradan satılacak. Rize’de ise susamlı Ramazan pidesinin bu yıl yüzde 37.84 zamla 370 gram olarak 30 TL’den satışa sunulacağı öğrenildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 20 liradan satılan pidenin gramajının 370'e çıkarıldığını ve 30 liradan satılacağını belirtti.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 20 yorum
sen hic oruc tuttunmu berna hanım
@cenk_aydin_1930 sana ne? Kadın, susan konuşmak istemeyen insanların sesi olmuş seni rahatsız eden ne? Nasıl bir akıl tutulması içindesiniz yahu? Hoşunuza mı gidiyor pahalılık?
@cenk_aydin_1930 sen onun orucunu soracağına bu fiyatlar bu aşamaya nasıl geldi bu pahalılığın nedenleri neler onu sorgula.
@cenk_aydin_1930 dostlar alış verişte görsün diye, konuşmuş olmak için konuşmuş. şimdilerde para etmeyen bir kadın olduğu için piyasayı kızıştırıyor, ama nafile. yoksa fakirlik, oroç, ramazan bu ve bunun gibilerin umurunda bile değiller.
Siz tutuyormusunuz?Başkalarının özel hayatını bilmeden karışıyorsunuz.Konu hayat pahalılığı,pide özelliğinden dolayı can çekmesi ama siz saptırmışsınız.Sizce Oruç tutan 3 kişilik emekli veya asgari ücretli Aile icin Ramazan pidesinin kaç lira olması gerekir.Aman iyi hesap yapın.
tutmadığı orucun hesabını sanamı verecek hayırdır kula hesap sormak senin haddinemi
@cenk_aydin_1930 sen ucuza ye diyebil diye konuşuyor zaten. din uleması mısın? kimsin? sanane kim tutuyor tutmuyor?
@cenk_aydin_1930 oruc tutanlari goruyoruz
denetleme olmazsa 100 tl ye bile satarlar
Oruç tutan sayısı baya bi azaldı
@okantanbek aksine artmıştır
@okantanbek millet zaten mecburen oruclu :)
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