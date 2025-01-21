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Berna Laçin sitem etti! Türkiye'de 280 TL Paris’te 1,5 Euro...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2025 07:19
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Oyuncu Berna Laçin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen bir isim. Berna Laçin son olarak Türkiye ve Paris'teki kruvasan fiyatlarını karşılaştırdı.

Berna Laçin sitem etti! Türkiye'de 280 TL Paris’te 1,5 Euro...

Sosyal medyada yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Berna Laçin yine gündemde. Paris ve Türkiye'deki kruvasan fiyatlarını karşılaştıran Laçin sosyal medyada adından söz ettirdi.

"Kruvasan sordum dün" diyen Berna Laçin şunları yazdı:

"Sade olan adet 280 TL, Paris’te 1.5 Euro (55 TL). Peynir jambon vs dolgulu olanlar
480-650 TL arası Paris’te 3.5 Euro (130 TL). Allah’ın hamur işi yani hani malzeme oltadan filan gibi bahanesi de yok. Bunu hayat pahalılığı ile de açıklamak mümkün değil sanırım. Bulduğumuzu öpelim mi diyorlar?"

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Sosyal medyada Berna Laçin'e pek çok yorum geldi. "Bir de kalitesiz ürün kullanılıyor" diyen Berna Laçin'e destek mesajları da geldi.

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Berna Laçin
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