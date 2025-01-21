Berna Laçin sitem etti! Türkiye'de 280 TL Paris’te 1,5 Euro...

Sosyal medyada yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Berna Laçin yine gündemde. Paris ve Türkiye'deki kruvasan fiyatlarını karşılaştıran Laçin sosyal medyada adından söz ettirdi.

"Kruvasan sordum dün" diyen Berna Laçin şunları yazdı:

"Sade olan adet 280 TL, Paris’te 1.5 Euro (55 TL). Peynir jambon vs dolgulu olanlar

480-650 TL arası Paris’te 3.5 Euro (130 TL). Allah’ın hamur işi yani hani malzeme oltadan filan gibi bahanesi de yok. Bunu hayat pahalılığı ile de açıklamak mümkün değil sanırım. Bulduğumuzu öpelim mi diyorlar?"

Sosyal medyada Berna Laçin'e pek çok yorum geldi. "Bir de kalitesiz ürün kullanılıyor" diyen Berna Laçin'e destek mesajları da geldi.