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Berrak Tüzünataç formda kalmasının sırrını verdi! Bakın nasıl besleniyormuş

Hem özel hayatıyla hem de başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettiren Berrak Tüzünataç şimdi de formda kalmasının sırrını verdi. Ünlü isim bakın nasıl besleniyormuş...

Berrak Tüzünataç formda kalmasının sırrını verdi! Bakın nasıl besleniyormuş
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Berrak Tüzünataç, Instagram paylaşımlarıyla olduğu kadar kariyeriyle ve özel hayatıyla da konuşulan bir isim.

Her adımı adeta olay olan Berrak Tüzünataç şimdi de formda kalma sırrını paylaştı. Düzenli olarak pilates yaptığını dile getiren Tüzünataç nasıl beslendiğini de anlattı.

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Tüzünataç; ''Tuzu ve şekeri bıraktım. Mecbur kalmadıkça işlenmiş gıdaları yemiyorum. Vegan beslenmeyi tercih ediyorum.

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Ayrıca alkali beslenme, tohumları tüketme veya atıştırmalıklarımı evde kendim hazırlama gibi alışkanlıklar edindim'' ifadelerini kullandı.

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Berrak Tüzünataç
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