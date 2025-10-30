MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Beşiktaş'ın efsanesi Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Ünlü yarışmada sürpriz yakınlaşma...

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma'nın adı aşk iddiasıyla gündeme geldi. Nouma'nın; dansları, şarkılarıyla dikkat çeken ve yıllar önce dağılan Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük ile birlikte olduğu söylendi.

Beşiktaş'ın efsanesi Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Ünlü yarışmada sürpriz yakınlaşma...
Öznur Yaslı İkier

Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi, 2000'li yılların en popüler gruplarından biriydi. 2014'te grup kariyerini noktaladı.

AŞK İDDİASI GÜNDEMDE

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük ise şimdilerde özel hayatıyla gündeme geldi. Yasemin Yürük'ün Beşiktaş'ın efsanesi Pascal Nouma ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Beşiktaş ın efsanesi Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Ünlü yarışmada sürpriz yakınlaşma... 1

Çekimleri Belçika'da devam eden 'The Traitors Türkiye' adlı yarışma programında Yürük ile eski futbolcunun birbirine yakınlaştığı ve aralarında bir aşk doğduğu öne sürüldü.

Beşiktaş ın efsanesi Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Ünlü yarışmada sürpriz yakınlaşma... 2

YARIŞMA HAKKINDA:

İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde yayınlanan ve dünyanın dört bir yanından milyonlar izleyiciyi ekranlara kitleyen 'The Traitors', Belçika'da bir şatoda çekiliyor.

20 ünlü isim, strateji ve zeka oyunlarıyla büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken seyirci kimin güvenilir, kimin hain olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu sene de Türkiye 'The Traitors' ailesine dahil oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayrılığa dayanamadı! Aşkına bir şans daha verdi Ayrılığa dayanamadı! Aşkına bir şans daha verdi
Kadir Ezildi eşi için kesenin ağzını açtı! Lüks otomobil alıp...Kadir Ezildi eşi için kesenin ağzını açtı! Lüks otomobil alıp...

Anahtar Kelimeler:
Hepsi grubu Yasemin Yürük Pascal Nouma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.