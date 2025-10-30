Beşiktaş'ın efsanesi Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Ünlü yarışmada sürpriz yakınlaşma...

Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi, 2000'li yılların en popüler gruplarından biriydi. 2014'te grup kariyerini noktaladı.

AŞK İDDİASI GÜNDEMDE

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük ise şimdilerde özel hayatıyla gündeme geldi. Yasemin Yürük'ün Beşiktaş'ın efsanesi Pascal Nouma ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Çekimleri Belçika'da devam eden 'The Traitors Türkiye' adlı yarışma programında Yürük ile eski futbolcunun birbirine yakınlaştığı ve aralarında bir aşk doğduğu öne sürüldü.

YARIŞMA HAKKINDA:

İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde yayınlanan ve dünyanın dört bir yanından milyonlar izleyiciyi ekranlara kitleyen 'The Traitors', Belçika'da bir şatoda çekiliyor.

20 ünlü isim, strateji ve zeka oyunlarıyla büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken seyirci kimin güvenilir, kimin hain olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu sene de Türkiye 'The Traitors' ailesine dahil oldu.