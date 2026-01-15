MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Beşiktaş'ın yıldızıyla aşk yaşıyor' denmişti! Gözleri Karadeniz'in Fatoş'u Türkü Su Demirel'den jet açıklama

Yalı Çapkını ve Gözleri Karadeniz gibi birçok başarılı projede rol alan genç oyuncu Türkü Su Demirel özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir rapçi Çakal ile adı aşk dedikodularına karışan Demirel, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin ile görüntülenmişti. Ünlü oyuncudan açıklama gecikmedi.

'Beşiktaş'ın yıldızıyla aşk yaşıyor' denmişti! Gözleri Karadeniz'in Fatoş'u Türkü Su Demirel'den jet açıklama
Öznur Yaslı İkier

Genç yaşına rağmen başarılı projelerde rol alan Türkü Su Demirel kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.

Beşiktaş ın yıldızıyla aşk yaşıyor denmişti! Gözleri Karadeniz in Fatoş u Türkü Su Demirel den jet açıklama 1

‘Kader Oyunları’, ‘Son Nefesime Kadar’ ve ‘Maraşlı’ gibi projelerde boy gösteren genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin ile görüntülenmişti.

Gece saatlerinde Kuruçeşme'de görüntülenen ünlü çiftin aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Beşiktaş ın yıldızıyla aşk yaşıyor denmişti! Gözleri Karadeniz in Fatoş u Türkü Su Demirel den jet açıklama 2

Türkü Su Demirel, katıldığı bir ödül töreninde hakkında çıkan aşk söylentilerine yanıt verdi.

Beşiktaş ın yıldızıyla aşk yaşıyor denmişti! Gözleri Karadeniz in Fatoş u Türkü Su Demirel den jet açıklama 3

Demirel; "O gün kalabalık bir arkadaş grubuyla beraberdik. Yağmur vardı, topuklu ayakkabım olduğu için Emre koluma girdi. İlişki yaşamıyoruz. Sadece arkadaşız" diyerek hakkında çıkan aşk iddialarının doğru olmadığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK ceza yağdırdı! Fenomen diziler ve programlar listede RTÜK ceza yağdırdı! Fenomen diziler ve programlar listede
Lüks yaşantısıyla gündemdeydi! Adliyeye geldi Lüks yaşantısıyla gündemdeydi! Adliyeye geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkü Su Demirel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.