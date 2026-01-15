'Beşiktaş'ın yıldızıyla aşk yaşıyor' denmişti! Gözleri Karadeniz'in Fatoş'u Türkü Su Demirel'den jet açıklama

Genç yaşına rağmen başarılı projelerde rol alan Türkü Su Demirel kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.

‘Kader Oyunları’, ‘Son Nefesime Kadar’ ve ‘Maraşlı’ gibi projelerde boy gösteren genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin ile görüntülenmişti.

Gece saatlerinde Kuruçeşme'de görüntülenen ünlü çiftin aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Türkü Su Demirel, katıldığı bir ödül töreninde hakkında çıkan aşk söylentilerine yanıt verdi.

Demirel; "O gün kalabalık bir arkadaş grubuyla beraberdik. Yağmur vardı, topuklu ayakkabım olduğu için Emre koluma girdi. İlişki yaşamıyoruz. Sadece arkadaşız" diyerek hakkında çıkan aşk iddialarının doğru olmadığını söyledi.