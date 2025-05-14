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Beşiktaş'taki evi zarara soktu! Barış Arduç icra takibi başlattı

Son olarak Hande Erçel ile başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren Barış Arduç şimdi de Beşiktaş'taki eviyle gündem oldu. Ünlü oyuncu kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark edince soluğu mahkemede aldı.

Beşiktaş'taki evi zarara soktu! Barış Arduç icra takibi başlattı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Beşiktaş'ta oturan kiracısıyla mahkemelik oldu. Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden Arduç, üç ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik ödeme yapıldığını belirtti.

Ünlü oyuncunun bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı. Talebinin yanıtsız kalması üzerine yasal yollara başvuran Arduç, icra takibi başlattı.

Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle ünlü oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.

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DAVA AÇTI

Günaydın'an Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Arduç, mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik ödeme yapması üzerine kiracısına icra takibi başlattığını ifade etti.

Kiracısının buna itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını dile getiren Arduç, dilekçesinde uğradığı zararın giderilmesini talep etti.

BARIŞ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç'un başvurusunu kabul etti. Dava, önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.

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Barış Arduç Gupse Ozay
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