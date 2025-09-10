Beyninde kitle tespit edilmiş son haliyle üzmüştü! Ünlü şarkıcı Lara imaj değiştirdi

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer", "Allah Versin" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Lara, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı, kısa bir süre önce beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Lara, birkaç gün önce beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını ancak tedavisinin devam edeceğini belirtmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bu süreçte bir hayli zayıflayan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Saçlarını kestiren Lara, o anları takipçileriyle paylaşarak şu notu düştü: "Kuaförüm arayıp 'Hadi ne yatıyorsun öyle evde, kalk gel yanıma. Moral depolayalım, sana yeni saçlar yapalım' dedi. Ben de kalkıp gittim. İşinin ustası, can kardeşime teşekkür ederim."