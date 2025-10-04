MAGAZİN

Beyninde kitle tespit edilmişti! Tedavisi sürüyor! Ünlü şarkıcı Lara tam 13 kilo verdi

Kısa bir süre önce beyninde kitle olduğu tespit edilen ünlü şarkıcı Lara, son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu süreçte 12-13 kilo verdiğini belirten Lara, ' Sağlık her şeyden önemli.' ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer", "Allah Versin" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Lara, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı, kısa bir süre önce beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

Birkaç gün önce, beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını ancak tedavisinin süreceğini belirten ünlü şarkıcı sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Bu süreçte 12-13 kilo verdiğini dile getiren Lara, "Sürecimiz yine biraz devam ediyor, ilaçlarımı kullanıyorum. 12-13 kilo verdim. 4-5 gün içerisinde yine 2 kilo verdim. Sağlık her şeyden önemli." dedi.

