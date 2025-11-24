MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Beyonce, Las Vegas GP’de büyüledi! Kıvrımlarını cesur tulumla sergiledi

Las Vegas Grand Prix’de Beyonce konuşuldu. Beyonce’nin piste özel deri yarış tulumuyla yaptığı görkemli giriş ve derin dekoltesi sosyal medyayı salladı.

Beyonce, Las Vegas GP’de büyüledi! Kıvrımlarını cesur tulumla sergiledi

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, hafta sonu Las Vegas Grand Prix’de verdiği çarpıcı pozlarla sosyal medyada gündeme oturdu. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri Beyonce’nin piste özel deri yarış tulumuyla yaptığı görkemli girişti.

44 yaşındaki yıldız, derin dekolteli Ferrari logolu PVC tulumu ve uzun ceketinden oluşan iddialı kombiniyle de hayranlarını resmen mest etti.

Beyonce, Las Vegas GP’de büyüledi! Kıvrımlarını cesur tulumla sergiledi 1

Fit görünümünü gözler önüne seren Beyonce, bacaklarını öne çıkaran kesimi ve çarpıcı tarzıyla etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Beyonce, Las Vegas GP’de büyüledi! Kıvrımlarını cesur tulumla sergiledi 2

Kombinini platform topuklu ayakkabılar, siyah şapka, eldivenler, güneş gözlüğü ve dama desenli çanta ile tamamlayan ünlü şarkıcı, pistte adeta moda şovuna imza attı.

Etkinlik sonrası sosyal medyada Beyonce için övgü dolu yorumlar yapıldı. Birçok kullanıcı, yıldızın zayıflama iğnesi trendine kapılmadığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sessiz sedasız ülkeyi terk etti! Son hali ortaya çıktıSessiz sedasız ülkeyi terk etti! Son hali ortaya çıktı
Now'un iddialı dizisine dahil oldu! Seyirci çok sevindiNow'un iddialı dizisine dahil oldu! Seyirci çok sevindi

Anahtar Kelimeler:
beyonce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.