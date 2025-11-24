Beyonce, Las Vegas GP’de büyüledi! Kıvrımlarını cesur tulumla sergiledi

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, hafta sonu Las Vegas Grand Prix’de verdiği çarpıcı pozlarla sosyal medyada gündeme oturdu. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri Beyonce’nin piste özel deri yarış tulumuyla yaptığı görkemli girişti.

44 yaşındaki yıldız, derin dekolteli Ferrari logolu PVC tulumu ve uzun ceketinden oluşan iddialı kombiniyle de hayranlarını resmen mest etti.

Fit görünümünü gözler önüne seren Beyonce, bacaklarını öne çıkaran kesimi ve çarpıcı tarzıyla etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kombinini platform topuklu ayakkabılar, siyah şapka, eldivenler, güneş gözlüğü ve dama desenli çanta ile tamamlayan ünlü şarkıcı, pistte adeta moda şovuna imza attı.

Etkinlik sonrası sosyal medyada Beyonce için övgü dolu yorumlar yapıldı. Birçok kullanıcı, yıldızın zayıflama iğnesi trendine kapılmadığını belirtti.