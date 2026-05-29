Beyza Gemici sonunda patladı: Hayatımdaki kişiye ihanet etmedim

Survivor All Star’da adaya veda eden ve elendiği günden bu yana gündemden düşmeyen Beyza Gemici, sessizliğini bozdu. Sercan Yıldırım ile ilişkisi olduğu ve sevgilisine ihanet ettiği iddialarıyla gündeme gelen Beyza açıklama yaptı.
Survivor Beyza “Ben kimseye ihanet etmedim” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Zorlu ada şartlarında herkesin bir psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Gemici, şu sert ifadeleri kullandı:
“Ada şartlarında açlıkla, özlemle ve zorlu yarışmalarla mücadele ederken herkes birilerine tutunmaya, birilerinden destek almaya çalışıyor. Sercan ile aramızda sadece çok iyi bir dostluk ve takım arkadaşlığı vardı. Oradaki saf dostluğu alıp başka yerlere çekmek, arkamızdan senaryolar yazmak gerçekten çok acımasızca. Alnım ak, başım dik!”
