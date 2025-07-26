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Bikinili pozu çok konuşuldu! Sinem Kobal imaj tazeledi

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilde ezber bozarak bikinili bir karesini paylaşmıştı. Tatil karesiyle çok konuşulan Kobal şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Bikinili pozu çok konuşuldu! Sinem Kobal imaj tazeledi
Öznur Yaslı İkier

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıkan Kobal ezber bozarak bikinili karesini paylaşmıştı. Bu paylaşımı uzun süre konuşulan ünlü isim şimdi de imaj değişikliğine gitti.

Bikinili pozu çok konuşuldu! Sinem Kobal imaj tazeledi 1

Sürpriz bir kararla saçlarını yeniden sarıya boyatan Kobal, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bikinili pozu çok konuşuldu! Sinem Kobal imaj tazeledi 2

Sinem Kobal'ın son paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bikinili pozu çok konuşuldu! Sinem Kobal imaj tazeledi 3

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Sinem Kobal
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