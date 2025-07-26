Bikinili pozu çok konuşuldu! Sinem Kobal imaj tazeledi

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıkan Kobal ezber bozarak bikinili karesini paylaşmıştı. Bu paylaşımı uzun süre konuşulan ünlü isim şimdi de imaj değişikliğine gitti.

Sürpriz bir kararla saçlarını yeniden sarıya boyatan Kobal, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal'ın son paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.