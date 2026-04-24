Binbir Gece Masalları'nda başrol krizi! Daha başlamadan ertelendi

Bozdağ Film imzasını taşıyan, başrollerinde Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı iddialı dönem dizisi “Binbir Gece Masalları”, ilk tanıtımıyla büyük merak uyandırmıştı.

Dizinin fragmanı ve afişi paylaşılmış, bu sezon yayın akışında izleyiciyle buluşacağı duyurulmuştu.

YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI

Ancak yaşanan son gelişmeler iddialı projede değişikliklere neden oldu. İbrahim Çelikkol’un geçtiğimiz günlerde düzenlenen yasaklı madde operasyonunda test sonucunun pozitif çıkması üzerine dizi bu sezon yayın planından çıkarıldı.

Toplam 30 bölümden oluşan dizinin daha sonraki sezonlara ertelendiği öğrenildi.