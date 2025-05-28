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Binlerce abonesi vardı! Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli: "Türkiye'den görünmez kılındı"

‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi. Yapılan paylaşımda, kanalın YouTube tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiği açıklandı.

Binlerce abonesi vardı! Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli: "Türkiye'den görünmez kılındı"
Begüm Özkaynak

Sosyal medya platformu YouTube'da 657 bin aboneye sahip 'Jahrein' adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un yayın kanalına erişim engeli getirildiği duyuruldu.

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"TÜRKİYE'DEN GÖRÜNMEZ KILINDI"

Yapılan açıklamada, "Yayıncı Jahrein'in, 657 bin aboneli ve 200 milyondan fazla görüntülenmeye sahip YouTube kanalı erişime engellendi ve YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılındı." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Jahrein (Ahmet Sonuç) jahrein
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