Binlerce abonesi vardı! Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli: "Türkiye'den görünmez kılındı"

Sosyal medya platformu YouTube'da 657 bin aboneye sahip 'Jahrein' adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un yayın kanalına erişim engeli getirildiği duyuruldu.

"TÜRKİYE'DEN GÖRÜNMEZ KILINDI"

Yapılan açıklamada, "Yayıncı Jahrein'in, 657 bin aboneli ve 200 milyondan fazla görüntülenmeye sahip YouTube kanalı erişime engellendi ve YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılındı." ifadeleri kullanıldı.