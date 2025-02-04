“Bir Behzat Ç. Hikâyesi” hakkında bomba iddia: Savcı Esra dönüyor mu?

Türk televizyonunun en çok konuşulan dizilerinden biri olan "Bir Behzat Ç. Hikâyesi", izleyicilerin yoğun isteği üzerine devam ediyor. Dizinin okuma provası hafta ortası yapılacak. Devrim Yalçın’ın yönettiği fenomen polisiye diziyle ilgili heyecan yaratan bir kulis bilgisi kulaktan kulaktan kulağa yayılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Müge Turalı’nın patronu olduğu Ortaks Yapım’ın çektiği diziye sürpriz bir oyuncunun katılacağı bir süredir konuşuluyordu. Bu ismin dizinin efsane karakteri, Behzat’ın (Erdal Beşikçioğlu) tutkulu aşkı savcı Esra’ya hayat veren Canan Ergüder belirtiliyor.

Şimdi gözler çarşamba günü Ankara’da yapılacak okuma provasına çevrildi.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977 doğumlu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Amerika'da Franklin & Marshall College'da sosyoloji ve tiyatro eğitimi aldıktan sonra, The New School University Actors Studio Drama Programı'nda yüksek lisans yapmıştır.



Türkiye'de özellikle Güllerin Savaşı, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Menajerimi Ara ve Oğlum gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınmıştır. Aynı zamanda tiyatro sahnelerinde de yer alan Ergüder, birçok ödül kazanmıştır. 2021 yılında meme kanserine yakalandığını açıklamış ancak tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak mesleğine devam etmiştir.